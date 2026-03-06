У Західноукраїнському національному університеті відбувся пізнавальний та інтерактивний захід “Ділові комунікації як засіб взаємодії у міжнародному бізнесі та міжнародному менеджменті”, організований кафедрою міжнародних економічних відносин навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ. Партнером події стала Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Участь у заході взяли учні 11-х класів разом зі своїми наставниками – Ольгою Васько, Валентиною Слотюк та Ольгою Базюк. Для багатьох школярів це була чудова можливість не лише ближче познайомитися з університетським середовищем, а й спробувати себе у ролі майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу та міжнародного менеджменту.

Гостей привітали представники університетської спільноти: проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц, директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен та завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Роман Зварич.

Школярі та студенти об’єдналися у спільні групи, де вони працювали над вирішенням кейсів, пов’язаних із проблемами комунікації у міжнародному бізнесі та менеджменті. Молоді люди розробляли власні підходи до ведення переговорів, управління міжкультурними командами та вирішення конфліктів у міжнародних компаніях.

Атмосфера заходу була надзвичайно динамічною: між групами розгорнулася справжня інтелектуальна конкуренція: учасники демонстрували креативність, аналітичне мислення та вміння працювати гуртом.

За підсумками презентацій колектив кафедри міжнародних економічних відносин нагородив усі команди подарунками.

Захід ще раз підтвердив, що навчання в навчально-науковому інституті міжнародних відносин ім. Б. Гаврилишина відкриває широкі можливості для молоді, яка прагне будувати кар’єру у глобальному середовищі. Освітні програми “Міжнародний бізнес” та “Міжнародний менеджмент” готують фахівців нового покоління – тих, хто вміє працювати з міжнародними партнерами, управляти глобальними проєктами та приймати стратегічні рішення у світовій економіці.