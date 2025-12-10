Жорстока війна осиротила ще одну родину… Степана Палку, жителя селища Козлів, вважали зниклим безвісти з вересня 2024-го. Стало відомо: захисник прийняв свій останній бій на російській курщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, війна забрала ще одного мужнього захисника України – жителя Козлівської громади Палку Степана Мироновича.

Степан Миронович був справжнім патріотом, і його подвиг назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його.

Герої не вмирають!» – написав Борис Павелко в групі Великий Ходачків.

Степан Палка, 1989 року народження, житель селища Козлів, загинув 25.09. 2024 року у районі населеного пункту Веселе на російській курщині. З вересня минулого року вважали зниклим безвісти.

Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

