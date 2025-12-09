У креативному кластері «Na пошті» відбулася пресконференція, присвячена XXV Міжнародному фестивалю сучасної імпровізаційної музики JazzBez, який пройде у Тернополі 12-14 грудня. Цього року фестиваль повертається до триденного формату і збере шість колективів із України, Німеччини, Великої Британії, Польщі та Куби.

Співорганізаторка фестивалю Марічка Юрчак розповіла, що JazzBez відбувається у партнерстві з Goethe-Institut в Україні в рамках проєкту Resilience Fund-2025.

«Нам є чим пишатися: за весь час існування участь у фестивалі взяли понад сто колективів із тридцяти країн світу, – зазначила вона. – Попри війну гурти не відмовилися від участі в заході, тож їхні виступи – це прояв солідарності з Україною. А сам фестиваль працює як інструмент культурної дипломатії. Приїжджі артисти на власні очі бачать реалії українського життя: блекаути, комендантську годину, спілкуються з містянами та музикантами. Також захід стає майданчиком для демонстрації рівня української сцени та підтримки контактів у європейському культурному просторі».

Директор фестивалю Олег Макогін розповів, що частину коштів із продажу квитків спрямують на підтримку ЗСУ, а для пільгових категорій передбачені безкоштовні квитки.

«Зокрема, військові та ветерани УБД можуть отримати квитки безоплатно, написавши організаторам у соцмережах, а студенти мистецьких спеціальностей отримали промокод зі знижкою», – повідомив Олег Макогін.

Ведучий фестивалю, Заслужений діяч культури України Сергій Лазо переконаний, що виступи учасників здивують навіть тих, хто не вважає себе шанувальником джазу.

«Любителів джазу чекають нові відкриття. Ми завжди пропонуємо широку палітру стилів. Цього разу на сцені прозвучить незвичний для жанру інструмент – арфа. Її представить Анна Бжежинська. Серед учасників буде й музикант із Тернополя, який виступить у складі гурту Usein Bekirov Project. І це ще – не всі сюрпризи», – сказав Сергій Лазо.

Фестиваль пройде 12 та 13 грудня у драмтеатрі ім. Тараса Шевченка, а 14 грудня фінальний концерт відбудеться на сцені «Na пошті». Початок усіх виступів о 18:00. У перший день на сцені «Na пошті» також відбудеться лекція українського журналіста та радіоведучого Олексія Когана.

ПРОГРАМА:

12 грудня

16.00 – Nа пошті, креативний кластер

Слухаємо музику разом з Олексієм Коганом.

18:00 – Драматичний театр

Ganna (Німеччина – Україна),

Jazz in Kyiv Band (Україна).

Квитки на перший день фестивалю: https://concert.ua/uk/event/jazzbez-u-ternopoli-2025

13 грудня

18:00 – Драматичний театр

Usein Bekirov Project (Україна),

Ninja Episkopat (Польща).

Квитки на другий день фестивалю:https://concert.ua/…/drugii-den-xxv-festivalyu-jazzbezz…

14 грудня

18:00 – Nа пошті, креативний кластер

Widnokres x Roland Abreu x Luis Nubiola (Польща-Куба),

Анна Бжежинська (Україна-Великобританія).

Квитки на третій день фестивалю:https://concert.ua/…/tretii-den-xxv-mizhnarodnogo…

Організатори: Тернопільська міська рада, музичний центр Бастер, Мистецьке об’єднання «Коза». За підтримки: Goethe-Institut i Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.

