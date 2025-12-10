У Західноукраїнському національному університеті відбувся круглий стіл «Ефективна розбудова фінансової доброчесності та заходів фінансового контролю в органах державної влади. Застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно положень викривачів», організатори якого – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні.

Захід об’єднав фахівців з правоохоронних органів, керівників профільних управлінь, експертів у сфері антикорупційної політики та фінансового контролю.

До обговорення також долучилися іноземні партнери, зокрема старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності, представник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Дірк Моллеман; старша радниця з питань євроінтеграції, депутатка Сейму Латвії у 2010-2018 рр, голова комітету з європейських питань Сейму 12 скликання Лоліта Чіґане; старший радник з питань прокуратури Львівського регіонального представництва КМЄС в Україні, прокурор у Литовській Республіці Гедімінас Бучюнас.

Звертаючись до присутніх, ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк зазначила: «Рада вітати Вас на заході, присвяченому Міжнародному дню боротьби з корупцією та обговоренню надзвичайно важливої теми – ефективної розбудови фінансової доброчесності та впровадження дієвих механізмів фінансового контролю в органах державної влади.

Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу, майбутнє і гідне місце серед демократичних держав світу, питання доброчесності й прозорості набувають особливої ваги. Довіра громадян до держави та інституцій народжується там, де діють чесні правила, справедливість і відповідальність. Саме тому наш університет приділяє особливу увагу формуванню культури доброчесності серед студентської молоді, адже саме вона – майбутні фахівці, управлінці, фінансисти, юристи, яким розбудовувати сильну та стійку Україну.

Західноукраїнський національний університет активно долучається до антикорупційних ініціатив на всеукраїнському рівні. Ми беремо участь у проєкті Офісу доброчесності НАЗК «Прозорі університети», спрямованому на підвищення відкритості, підзвітності та ефективності управління в системі вищої освіти. Це важливий крок до формування сучасної європейської моделі університетського управління.

У ЗУНУ також запроваджено навчальну дисципліну «Антикорупція і доброчесність» для студентів-магістрів юридичного факультету, що дає можливість майбутнім юристам формувати професійний світогляд, побудований на етиці, відповідальності й повазі до закону.

Традиційно у рамках «Тижня доброчесності» в нашому університеті проводяться лекції, семінари, тренінги для студентів та викладачів. Молодь долучається до онлайн-лекцій, вебінарів, бере активну участь у флешмобі «Хвиля доброчесності», який покликаний популяризувати культуру чесності та нетерпимості до корупційних проявів. Ми переконані, що такі ініціативи мають довготривалий ефект – вони формують середовище, у якому корупція не має жодних шансів».

Для гостей ректор ЗУНУ провела екскурсію університетом та розповіла про його наукову, освітню й міжнародну діяльність.

Сергій Зюбаненко, начальник ГУ Національної поліції в Тернопільській області, підкреслив важливість антикорупційної тематики для держави: «Питання, які ми сьогодні обговорюємо, – це те “домашнє завдання”, яке суспільство поставило перед нами як перед інституціями, що повинні працювати чесно, прозоро та професійно. Ми маємо можливість виконувати свою роботу завдяки тим, хто щодня захищає країну, і тому зобов’язані рухатися вперед відповідально. Часто кажу своїм колегам: нелегко нам, але найважче – тим, хто стоїть на передовій. Саме тому такі зустрічі надзвичайно важливі: вони дають змогу обмінюватися досвідом, шукати рішення та зміцнювати довіру громадян до правоохоронної системи».

Представник Консультативної місії ЄС Дірк Моллеман наголосив: «Корупція – це ракова пухлина, яка дуже швидко розростається в суспільстві й державі. І для мене важливо бачити, як Україна протидіє цьому захворюванню. Проблема корупції не є унікальною – вона стосується всіх країн. Нещодавно у моєму рідному місті в Бельгії відбулося антикорупційне розслідування, саме тому важливо, щоб ми обговорювали ці питання разом, ділилися досвідом, аналізували помилки та шукали ефективні механізми боротьби».

У круглому столі взяли участь науковці Західноукраїнського національного університету: Уляна Коруц – проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ; Валентина Слома – т. в.о. декана юридичного факультету, д.ю.н, професор, професор кафедри цивільного права та процесу ЗУНУ; Надія Москалюк – заступник декана, д.ю.н, професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ; Ольга Карапетян – к.е.н., доцент, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ; Ірина Снігурська – провідний фахівець з питань запобігання і виявлення корупції ЗУНУ.

Під час засідання учасники зосередилися на комплексному аналізі ключових аспектів антикорупційної діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу. Обговорено, зокрема, європейський шлях України та той мотивуючий вплив, який він справляє на посилення антикорупційних механізмів (з прикладами практик Хорватії та Латвії). Представники КМЄС презентували методичні рекомендації щодо роботи в Єдиному державному реєстрі декларацій, зупиняючись на типових помилках, питаннях достовірності даних та відповідальності за внесення недостовірної інформації. Бельгійські експерти поділилися досвідом організації роботи з протидії корупції у Федеральній поліції Бельгії. Окрему увагу приділено порядку повідомлення НАЗК про відкриття валютних рахунків за кордоном, інформуванню про суттєві зміни в майновому стані, темі взаємозв’язку організованої злочинності та корупції, а також правовим аспектам фінансового контролю. Значний блок дискусії стосувався статусу викривачів: їхніх прав, гарантій захисту, збереження трудових прав, а також функціонування Єдиного порталу повідомлень та формування культури доброчесності, що заохочує повідомляти про потенційні корупційні ризики.

На завершення заходу начальник відділу запобігання корупції ГУНП в Тернопільській області, майор поліції Володимир Синеруб наголосив: «Сьогодні ми говорили на надзвичайно актуальну тему – ефективну розбудову фінансової доброчесності та заходів фінансового контролю в органах державної влади. Йдеться про формування системи, де чесність є нормою, контроль – дієвим, а фінансова прозорість – невід’ємною частиною діяльності державних інституцій. Це критично важливо не лише для ефективного управління ресурсами, а й для зміцнення довіри громадян та міжнародних партнерів. Особливо нині, коли Українська держава протистоїть російській агресії, коли кожна гривня має працювати на оборону, розвиток та відновлення країни».

У підсумку учасники круглого столу відзначили, що успішна боротьба з корупцією можлива лише за умови спільної роботи держави, освітніх закладів, міжнародних партнерів та суспільства. Обмін досвідом, відкрита розмова про проблеми та шляхи їх вирішення створюють підґрунтя для зміцнення прозорості та довіри в Україні.

Круглий стіл у ЗУНУ став корисним майданчиком для такого діалогу та підтвердив готовність усіх сторін рухатися до європейських стандартів доброчесності.

Подобається це: Подобається Завантаження…