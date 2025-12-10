Українці вже активно готуються до Різдва та Нового року: починається період купівлі харчів, вибору ялинки та оренди житла.

Як змінилися ціни і чи вдасться зекономити, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Житло на свята

Частина українців обирає відзначати Різдво чи Новий рік у компанії близьких та орендувати для цього житло. Експерти зазначають, що нині ціни на ринку подобової оренди нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення.

Зокрема, видання “РБК Україна” порівняло “новорічні” ціни на житло у великих обласних центрах. Так, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 800-1000 гривень за добу. Бюджетні варіанти стартують від 400-500 гривень, а от вартість житла у центральних районах починається від 3000 гривень за добу.

Оренда однокімнатної квартири у Львові – від 600 до 1200 гривень за добу. Ціна на апартаменти у центрі міста – від 2000 гривень.

В Одесі середня вартість добового проживання – від 500 до 1500 гривень. Втім, доба оренди у престижному курортному районі може коштувати від 7000 до 8500 гривень.

У Дніпрі середня вартість проживання – від 500 до 1000 гривень. Оренда у дорожчих квартирах, розташованих в центрі міста та в нових житлових комплексах, коштує від 2000 гривень до 2500 гривень на добу.

Під час свят вартість житла збільшується щонайменше на третину, а то й наполовину, попереджають експерти.

“Дехто піднімає лише на 31 число, але у 2-3 і 4 рази. Найбільші стрибки цін помітні на дво- та трикімнатні квартири, які орендують компанії молодих людей”, – зазначив в інтерв’ю “РБК Україна” директор агентства нерухомості “RentKiev” Андрій Марченко. Він також поділився секретом, коли можна винайняти квартиру на вигідних умовах. Попит на оренду традиційно зростає наприкінці листопада, спадає вже в середині грудня. А от наприкінці місяця частина бронювань скасовується. “У кінці грудня ціни можуть різко впасти. Якщо людина хоче заощадити, рекомендую почекати до 30 числа. Варіанти будуть, вони завжди є”, – запевняє експерт.

Ціни на продукти

Попит перед святами може підштовхнути ціни вгору на 1,5-7%, йдеться у матеріалі видання “Фокус”. Збільшуватися вартість продуктів може і за рахунок витрат магазинів на генератори на тлі продовження російських обстрілів.

Абсолютним лідером зростання, за словами директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, стануть яйця. Вартість десятка може сягнути 80-100 гривень. Свинина, за його прогнозом, зросте у ціні на 20 гривень за кілограм (до 300 гривень), а молоко – на 10 гривень за літр (до 70-80 гривень).

Водночас, вже після свят ціни стабілізуються або впадуть.​

Щоби заощадити, українцям радять подумати про придбання продуктів тривалого зберігання вже зараз, поки у супермаркетах діють знижки. Вже після 20 грудня, за даними аналітиків, здорожчають м'ясо та делікатеси.

Вибір ялинки

На початку грудня в Україні стартував продаж ялинок. У державному підприємстві “Ліси України” вже встигли продати 10 000 дерев. Ціни на хвойні, порівняно з минулим роком, майже не змінилися, наголошують продавці. Початкова вартість, залежно від типу дерева, становить 200-250 гривень.

“Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв).

Найдешевші ялинки у лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів)”, – кажуть у “Лісах України”.

Продавці нагадують про важливість купівлі “легальних” дерев, за які покупця не оштрафують. Так, ялинки від “Лісів України” містять бірки або стікери зі штрих-кодом. Перевірити зазначений на них номер та отримати більше інформації можна на сайті. Там не лише повідомлять, чи законно спиляне дерево, а й зазначать, з якого регіону воно походить.

