Ігор Лучишин із Озерянської громади пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Воював на Сумщині, а згодом – на одному з найгарячіших напрямків – під Бахмутом. Під час боїв отримав контузії та поранення голови. Був демобілізований. Відійшов у Вічність у 51 рік. Осиротіла без сина матір, залишилась без коханого чоловіка – дружина, втратили діти батька, сестра – брата… Вічна та світла памʼять Герою!

«І знову трагічна звістка для нашої громади…

З глибоким сумом повідомляємо, що 5 грудня 2025 року передчасно обірвалося життя нашого земляка – Лучишина Ігоря Ярославовича, 29 жовтня 1974 року народження (позивний – «Банкір»).

Ігор Ярославович родом із села Осташівці Осташівського старостинського округу Озерянської громади.

Сержант Ігор розпочав свою службу із високої громадянської позиції: він пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення 2022 року.

Свій бойовий шлях Ігор проходив у складі 35-го окремого стрілецького батальйону (ОСБ). Разом із підрозділом воював на Сумщині, а згодом – на одному з найгарячіших напрямків – під Бахмутом. Там він мужньо відстоював позиції в районі Іванівського та Кліщіївки.

Під час боїв Ігор отримав контузії та поранення голови. Його військовий шлях, сповнений бойовими діями, тривав із 2022 року до 28 серпня 2024 року, після чого він був демобілізований. За час служби набув статусу учасника бойових дій.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близким та побратимам Ігоря.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!» – написали в Озернянській громаді.

У громаді попрощалися з померлим ветераном війни, учасником бойових дій Лучишином Ігорем Ярославовичем.

Згорьована дружина залишилася без коханого чоловіка, а діти – без батьківської підтримки та міцного плеча.

Невимовний смуток огортає матір, чиє серце розбите втратою сина, та сестру, яка завжди пам’ятатиме його як надійну опору і вірного друга.

Ігор Лучишин назавжди залишиться в памʼяті , як справжній патріот і відважний воїн, а також як люблячий сім’янин, хороший сусід та надійний побратим.

Його жертовність та героїзм будуть для нас прикладом мужності та любові до України.

Вічна та світла памʼять Герою!

