У Тернополі є зміни в графіку відключень світла. Про це інформує АТ “Тернопільобленерго”.

“Перелік конкретних адрес, наведених нижче, вимикатимуть за підчергою 3.2 згідно з графіком погодинних відключень”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, це вул. Білецька, 1,1А, вул. С. Крушельницької 1,1А, вул. Ю. Опільського, 5, вул. В. Гнатюка, вул. Ясна, вул. За Рудкою 2, 2а, 4, вул. Я. Головацького, 6, вул. І. Котляревського, 11

“Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати графік погодинних відключень електроенергії за своєю адресою на сайті АТ “Тернопільобленерго” або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71″, — зазначили енергетики.

