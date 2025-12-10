У Чортківському районі жінка потрапила до лікарні з опіками і звинувачує свою доньку.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

З термічними опіками до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку одного із сіл Чортківського району 1952 року народження. За словами медиків, у потерпілої близько семи відсотків опіків 1-2 ступеня.

На місце події виїжджали слідчі та дізнавачі Чортківського райуправління поліції. За словами потерпілої, травми вона отримала під час суперечки з донькою. Жінка стверджує, що саме родичка вилила на неї окріп.

Проте версія доньки зовсім інша. Вона каже, що мама, знімаючи каструлю з водою, не втримала її та облилася.

Так це чи ні, з’ясують дізнавачі у ході розслідування. Під час перевірки працівники поліції встановили, що суперечки та конфлікти у даній родині виникали й раніше.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

