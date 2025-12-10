Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на спецлінію Кременецького райвідділу поліції повідомила місцева мешканка.

У ході перевірки стало відомо, що 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю DAF і зіткнувся із ним.

Бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні обох кермувальників. Потерпілих не госпіталізовували.

Під час проведення медичного обстеження стало відомо, що водій-порушник керував транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові чоловіка 0,96 проміле алкоголю. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 КПК.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

