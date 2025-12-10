У Тернополі поліція фіксує випадки керування електросамокатами у стані сп’яніння.

Про це повідомляє паирульна поліція Тернопільської області.

“Інспектори виявили двох кермувальників електросамокатів, які перебували з ознаками наркотичного сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.

Перший випадок стався на вулиці Степана Будного. Патрульні зупинили електросамокат, яким керувала 28-річна жінка. Під час спілкування патрульні виявили в неї ознаки наркотичного сп’яніння, однак громадянка відмовилася пройти відповідний огляд у медичному закладі.

Другого порушника зупинили на вулиці Торговиці. Перевіряючи документи у 43-річного чоловіка, інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, однак він також відмовився від проходження такого огляду.

На обох порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.

“Ми посилено контролюємо дотримання правил кермувальниками електротранспорту, адже безпека на дорозі залежить від відповідальності кожного”, — зазначили у поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…