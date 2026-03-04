Жорстока війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Ігор Андрусишин перебував на лікуванні. На жаль, серце 58-річного військового зупинилося. Вічна пам’ять і слава Герою!

У селі Трибухівці провели в останню дорогу 58-річного Ігоря Григоровича Андрусишина – військовослужбовця, який помер 1 березня, перебуваючи на лікуванні.

Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими, друзі, сусіди та жителі громади.

«Поховали воїна з усіма військовими почестями. Під звуки Державного Гімну України йому віддали останню земну шану. Синьо-жовтий прапор, що вкрив домовину, став символом його служби, відданості та пам’яті, яку збережуть рідні та уся наша громада.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та розділяємо цей нестерпний біль втрати!

Воїн Ігор Андрусишин – назавжди у наших серцях!

Вічна пам’ять і слава Герою!» – написали у Трибухівській громаді Чортківського району.