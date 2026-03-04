Воїн з 2015-го. Фотограф та письменник, який творив на лінії фронту. Такі люди, щирі, світлі, талановиті бувають один на тисячу, або й менше. Останнє фото, яке запостив «Кіт Характерник», було зроблене на фронті 11 грудня минулого року.

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини запрошує на захід пам’яті військовослужбовця ЗСУ Юрія Костишина «Кота Характерника» і відкриття фотовиставки його світлин «Світло крізь темряву».

«Це виставка про військові будні без прикрас. Про тишу між вибухами. Про втому і силу. У темних, глибоких тонах – правда фронту очима воїна, який жив, боровся і фіксував миті війни так, як відчував серцем. Світлини Юрія – це погляд воїна, який тримав зброю і водночас тримав світло», – зазначили на сторінці музею.

Початок заходу – 10 березня об 11:00 год. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини (м. Тернопіль, вул. Медова, 5)

Юрій Костишин народився у Тернополі. У 2015-му добровільно долучився до лав Збройних сил України. Проходив службу в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Після початку повномасштабного російського вторгнення воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині, Запоріжжі, Курщині, Сумщині. Останній – Покровський напрямок.

Поміж боями на фронті почав фотографувати на телефон природу та своїх побратимів. З 2023 року фронтові світлини Юрія презентували в Україні та за кордоном: зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі (Литва).

Світлини Кота Характерника були використані в артбуці Інни Гончар «#4.5.0.», збірці віршів Валерія Пузіка «Три медалі в шухляді», в поетичій збірці «Критик до народу або вірші мого дитинства» вже загиблого воїна Назара Мялікгулиєва. Також фоторобота Юрія є на обкладинці релізу гурту «Забавка і Дмитрик – Руїна» на слова Василя Труш-Коваля.