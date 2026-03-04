5 березня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 6-8 градусів тепла.