2 грудня у селі Снігурівка Кременецького району відкрили добровільну пожежну команду. Цей підрозділ став вже 53-м такого типу на території Тернопільської області, що свідчить про системний розвиток місцевої пожежної охорони в регіоні, повідомили в обласній ДСНС.

Новостворена команда обслуговуватиме населені пункти Борсуківської територіальної громади. Її головне завдання – забезпечення пожежної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації на початковому етапі.

Створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони є критично важливим кроком для безпеки громад, особливо у віддалених населених пунктах. Це дозволяє значно скоротити час прибуття рятувальників до місця виклику.

У ситуаціях, коли кожна хвилина на вагу золота, саме оперативність місцевих вогнеборців дозволяє врятувати людські життя та мінімізувати матеріальні збитки до прибуття основних сил ДСНС.

