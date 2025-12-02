Тернопільщина втратила захисника Романа Микульського: більше року вважали зниклим безвісти
Рідні чекали, вірили, сподівались.. Більше року вважали зниклим безвісти Романа Микульського, жителя села Нижбірок Васильковецької громади. Стало відомо: захисник прийняв свій останній бій на початку серпня 2024-го поблизу Торецька Бахмутського району. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Ще 6 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області прийняв свій останній бій за волю і незалежність України наш земляк, стрілець-санітар, житель села Нижбірок Васильковецької громади Роман МИКУЛЬСЬКИЙ, 28.03.1989 року народження.
Сьогодні, на жаль, підтвердилась інформація про його загибель.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Воїна.
Народжений в бою – буде жити вічно!
Слава Герою України!» – написали в РВА.