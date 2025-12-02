Хвилиною мовчання працівники поліції вшанували пам’ять колег та бійців, які не повернулися з війни й віддали життя за Україну.



2 грудня керівник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко відзначив відомчими нагородами бійців спецпідрозділів, які проявили відданість державі, мужність та професіоналізм під час виконання службових і бойових завдань.



Медаллю «Захисник Вітчизни» за сумлінне ставлення до служби та відданість українському народові нагородили інспектора управління Корпус оперативно-раптової дiї Володимира Беша. Відзнаку Президента «За оборону України» отримали бійці ОШБ «Лють» Тарас Горошко та Роман Бойко.



«Срібний хрест» за мужність і непохитність духу отримали бійці роти поліції особливого призначення (стрілецький) Роман Іванов та Михайло Ревизюк, а Микола Сивик – інспектор стрілецького батальйону поліції – нагрудний «Знак Пошани» від Національної поліції України.



Передав Сергій Зюбаненко бійцям подяки від МВС України та відзнаки від Тернопільської міської ради.



Керівник поліції наголосив, що кожен із нагороджених працював у надзвичайно небезпечних умовах, ризикуючи власним життям заради безпеки громадян. Окрім нагород, спецпідрозділам передали службові автомобілі, які використовуватимуться для оперативної роботи та виконання бойових задач у районах активних бойових дій.



“Ми вшановуємо пам’ять тих, хто не повернувся, і дякуємо тим, хто продовжує боротися. Сьогоднішні нагороди – це визнання мужності, сили духу та професіоналізму наших поліцейських. Передані службові автомобілі посилять можливості підрозділів на передовій та допоможуть ефективніше виконувати бойові завдання. Пишаємось нашими бійцями – вони щодня наближають перемогу», – зазначив керівник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.



Він наголосив, що кожна нагорода – це не лише визнання особистої звитяги, а й символ незламності всього особового складу, який стоїть на захисті України.





