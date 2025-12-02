Організатори XXV Міжнародного фестивалю імпровізаційної музики JazzBez повідомили імʼя секретної гості, яка виступатиме у заключний день фестивалю.

14 грудня на сцені креативного кластеру «Nа пошті» виступить одна з провідних арфісток світу та новаторка сучасного джазу – Аліна Бжежинська.

Аліна Бжежинська родом зі Львова, музичну освіту розпочала в школі Соломії Крушельницької, а пізніше навчалася у Варшавській музичній академії та University of Arizona (США). Музичну кар’єру розпочала на альтернативній сцені, виступаючи з гуртом Плач Єремії на фестивалях «Вивих» та «Червона рута» в Запоріжжі. Легендарна пісня «Вона» була присвячена саме їй.

Бжежинська співпрацювала з Brian Jackson, Chaka Khan, Shabaka Hutchings, DJ Spinna, Sly Johnson та Nu Civilisation Orchestra, виступаючи на провідних світових майданчиках. Її проєкт HipHarpCollective, засновницею якого вона є, отримав Parliamentary Jazz Award 2024 як «Найкращий ансамбль року», а дуетний альбом із Тоні Коффі був названий «шедевром» журналом DownBeat (США).

Почути сольний виступ Аліни Бжежинської можна 14 грудня о 18:00 у креативному кластері Na пошті. Квитки за посиланням тут.

У ТМР нагадують: фестиваль імпровізаційної музики JazzBez триватиме у Тернополі три дні на двох локаціях. 12-го та 13-го грудня захід відбудеться у Тернопільському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.14-го грудня музичні гурти виступатимуть на сцені креативного кластеру «Nа пошті»

Організаторами заходу є Тернопільська міська рада, Мистецьке об’єднання «Коза» та музичний центр «Бастер». Музичний фестиваль відбудеться за підтримки Resilience Fund Goethe-institut і Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку.

Програма XXV Міжнародного транскордонного фестивалю імпровізаційної музики JazzBez тут

