З початком великої війни Володимир Паньків із села Літятин на Бережанщині повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Молодий, вродливий, повний планів та мрій… Життя Володимира обірвалось у 32 роки. Вічна пам’ять Герою! Легких небесних хмарин!

«Саранчуківська сільська територіальна громада втратила вірного сина України Володимира Паньківа.

Сумна звістка сколихнула наших краян – жахлива війна забрала життя молодого воїна, жителя с.Літятин, Володимира Ярославовича Паньківа.

Володимир Паньків народився 27 липня 1993 р. У 2022 році повернувся з-за кордону та пішов добровольцем захищати Україну. Молодший сержант Володимир Паньків був командиром екіпажу БпАК. Під час виконання бойового завдання загинув 15 березня 2026 року поблизу н.п. Куп’янськ Харківської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Володимира. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату. Світла пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях. Вічна слава і шана Захиснику України», – повідомили у Саранчуківській громаді.