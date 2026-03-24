21 березня у місті Віндзор проходив відкритий Чемпіонат Англії з вільної боротьби, на який з’їхалось багато спортсменів з Великобританії та інших країн. Свій рівень майстерності демонстрував і вихованець Чортківської ДЮСШ Назар Шевчук.

У ваговій категорії до 63 кг та віковій групі 2011-2013 р. н. Назар показав високий рівень боротьби, заслужено завоювавши золоту медаль.

Назар протягом чотирьох років займався у дитячо-юнацькій спортивній школі із тренерами Юрієм Геравсом та Ігорем Курилом, а у 2024 році разом із батьками переїхав до Англії. Там хлопець не полишив спорту й продовжив тренування місцевому клубі.