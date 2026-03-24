З ініціативи директора навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ Оксани Коваль до Західноукраїнського національного університету з робочим візитом завітав старший радник з питань прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Гедимінас Бучюнас (Литовська Республіка) – юрист, прокурор та міжнародний експерт, професор Університету Вітовта Великого та Університету Миколаса Ромеріса.

Захід об’єднав представників Класичного університету Тернополя, Національної поліції України та міжнародних партнерів з метою обговорення актуальних викликів у сфері кримінальної юстиції, безпеки та прав людини, налагодження співпраці й обміну досвідом у сфері освіти, наукових досліджень та міжнародних проєктів.

Проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов визначив стратегічні напрями розвитку Західноукраїнського національного університету, підкресливши відкритість освітнього закладу до міжнародного партнерства, впровадження європейських стандартів у підготовці фахівців та розширення співпраці у сфері міждисциплінарних програм. Він наголосив на важливості синергії науки і практики, зокрема взаємодії університету з правоохоронними органами та міжнародними експертами.

Проректор з наукової роботи Микола Дивак акцентував увагу на розвитку наукових досліджень університету, активізації участі у міжнародних грантових програмах та розширенні дослідницьких консорціумів. Він підкреслив потенціал університету у сфері цифрових технологій, штучного інтелекту, аналітики даних та їх практичного застосування у криміналістиці й системі публічної безпеки, а також виокремив важливість міжгалузевих досліджень на перетині права, психології та IT.

Модерацію заходу здійснювала директор навчально-наукового центру комунікацій Оксана Коваль, підкресливши роль університету як платформи професійного діалогу між науковою спільнотою, правоохоронними структурами й міжнародними експертами, та наголосивши на перспективності реалізації спільних освітніх і наукових програм, що поєднують сучасні підходи кримінальної юстиції, психології та цифрових технологій.

До обговорення долучилися завідувач кафедри міжнародного та європейського права Людмила Саванець, заступник директора ННЦК Марія Шестерняк, начальник відділу міжнародних зв’язків Юлія Паланюк, представники Національної поліції України – Ірина Ніколаєва та Оксана Придруга, а також перекладач І категорії відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ Вікторія Коробій. Учасники зустрічі обмінялися професійними думками щодо регіональної специфіки злочинності, актуальних проблем дотримання прав людини, протидії організованій злочинності та кіберзагрозам, а також визначили практичні кроки для подальшої інституційної співпраці.

Під час візиту міжнародний експерт поділився багаторічним досвідом роботи в органах прокуратури та участі в міжнародних проєктах, зокрема у сфері протидії організованій злочинності, корупції та кіберзлочинності. Особливу увагу учасники зустрічі приділили сучасним тенденціям трансформації злочинності, серед яких зростання групових правопорушень і кіберзагроз, що потребують нових підходів до професійної підготовки фахівців, посилення міжвідомчої взаємодії та впровадження цифрових технологій у правоохоронну діяльність.

Вагомим акцентом зустрічі стало обговорення проблематики роботи з ветеранами та їх соціально-психологічної адаптації. Експерт навів приклади міжнародного досвіду підтримки ветеранів воєнних конфліктів, наголосивши на необхідності комплексної психологічної допомоги, програм професійної адаптації та довготривалої державної політики у сфері ресоціалізації. Учасники порушили стратегічно важливі питання майбутніх викликів, пов’язаних із поверненням українських військовослужбовців до мирного життя після завершення війни, а також впливу цих процесів на соціальну стабільність і економічний розвиток держави. Гість поділився досвідом проведення професійних тренінгів для правоохоронців на базі європейських університетів, зокрема у сфері психологічної підготовки поліцейських, кризових комунікацій та переговорів. Було підкреслено важливість розвитку міждисциплінарних компетентностей, а також активного використання інструментів штучного інтелекту в протидії сучасним викликам, передусім кіберзлочинності.

Окремим напрямом обговорення стали перспективи академічної співпраці, впровадження програм подвійних дипломів, реалізація спільних освітніх і наукових проєктів та розширення міжнародних партнерств. Було відзначено значний потенціал міжуніверситетської взаємодії у сферах юридичної психології, кібербезпеки та інноваційних цифрових рішень.

Зустріч підтвердила високий рівень міжнародної взаємодії Західноукраїнського національного університету, його інституційну спроможність до реалізації масштабних партнерських ініціатив та відкритість до впровадження європейських практик у сфері освіти, науки й професійної підготовки фахівців, утверджуючи університет як платформу стратегічного діалогу між науковою спільнотою, правоохоронними структурами та міжнародними інституціями.