П’ятеро жителів Тернопільської області отримали тілесні ушкодження в результаті двох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися 23 березня.

Серед потерпілих – двоє дітей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Про аварію з потерпілими на спецлінію Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги.

В одному із сіл Підгаєцької територіальної громади 16-річний водій мотоцикла Мінськ 125 здійснив наїзд на пішохода 2016 року народження.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Ще одну автопригоду у результаті якої постраждала родина, зареєстрували працівники поліції на Чортківщині.

68-річний чоловік, керуючи автомобілем Renault Kangoo, у селі Новосілка не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини дороги, а після цього врізався в огорожу приватного домогосподарства.

На момент ДТП в салоні автівки, окрім водія, була його дружина, невістка та дворічна онука.

Усі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Жінку 1958 року народження госпіталізували.

Слідчі Бучацького відділення поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.